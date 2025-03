Emporio solidale, aperte le domande per 70 famiglie in difficoltà economica

L’Amministrazione comunale di Atripalda, attraverso l’assessore alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia, ha pubblicato un avviso per la presentazione delle domande di accesso ai servizi offerti dall’Emporio Solidale di via Cammarota. L’iniziativa è rivolta ai nuclei familiari in difficoltà economica.

Le domande potranno essere presentate entro giovedì 27 marzo alle ore 17:30, consegnandole a mano presso Palazzo di città o inviandole via PEC.

Sportello di supporto per la compilazione

Per agevolare la presentazione delle istanze, fino a giovedì sarà attivo uno sportello di supporto presso il primo piano, stanza n. 10 di Palazzo di città, disponibile dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Requisiti e modalità di accesso

A beneficiare del servizio saranno 70 famiglie residenti ad Atripalda con un ISEE ordinario o corrente inferiore o pari a 10.140,00 euro. Le domande saranno valutate dai Servizi Sociali comunali.

I servizi dell’Emporio Solidale

L’Emporio, attivo da alcuni anni presso il convento di Santa Maria della Purità, offre:

• Spesa alimentare gratuita per singoli e famiglie

• Raccolta e distribuzione di vestiti e oggetti usati

• Percorsi di formazione e valorizzazione delle competenze

• Supporto extrascolastico

• Laboratori per il tempo libero e la cittadinanza attiva

I 70 nuclei familiari riceveranno una card.