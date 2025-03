L’Avellino Basket non molla mai: battuta Real Sebastini Rieti all’overtime

Al PalaSojourner è andato in scena il trentatreesimo turno di campionato di A2. Real Sebastini Rieti – Avellino Basket è stata una delle gare più emozionanti del torneo. Due supplementari ci sono voluti per attribbuire la vittoria ad Avellino, che condotta da un super Lewis, 34 punti e 15 rimbalzi e un Bortolin da 19 punti e 14 rimbalzi ha espugnato il campo laziale con il punteggio di 92-93. In condizioni rimaneggiate con anche Verazzo fuori e Sabatino a riempire l’infermeria gara in corso, l’Avellino Basket è andata oltre le sue possibilità vincendo una gara tostissima. Un match equilibrato deciso dopo due tempi supplementari, con una formazione avellinese che non ha mai mollato e vincendo con merito.

“Adesso torneremo in campo mercoledì e faremo la conta degli infortunati, abbiamo disputato una grande partita – ha commentato coach Crotti – in alcuni momenti abbiamo peccato un pò di inesperienza. Ma più di fare un grande plauso alla squadra non posso. Sull’ultimo possesso dei regolamentari avremmo dovuto cambiare, ma in una partita così dura ed intensa qualcosa si può sbagliare”.

LA CRONACA

La prima idea della partita di Rieti è andare ad attaccare Earlington spalle a canestro con Piunti, ma i punti arrivano da fuori. Tre le triple in avvio di gara, che spingono sull’11-6 i padroni di casa. Il team di Crotti non demorde e trova le soluzioni per ritornare a contatto sull’11-10 e poi trovando il sorpasso. Prima con un contropiede e poi con un arresto e tiro Sabatino spinge i suoi sul 13-16, un vantaggio che sarà matenuto sino alla fine del primo quarto, che gli ospiti chiuderanno sul 16-20.

Il secondo periodo di gioco si apre sempre con l’inerzia a favore degli irpini, che si spingono sul +8 (16-24). Rossi richiama in campo Spencer, ma il team laziale fatica ad impensierire la difesa biancoverde, che chiude l’area lasciando spazio sul perimetro. Una tripla di Piunti riporta Rieti sul -4 (22-26). Avellino tiene duro e con Mussini raggiunge il massimo vantaggio +8 (25-33). Le alte percentuali da fuori consentono ai padroni di casa di ritornare a contatto con le triple di Palmi e Piunti si arriva sul 31-33. Si va al riposo con Avellino avanti 35-39 nonostante il 9/18 da tre punti.



Con un Bortolin formato cinque stelle e Lewis che schiacca in contropiede, Avellino in apertura di terzo periodo vola sul + 9 (39-48). La partita resta intensa, Rieti riduce le percentulai al tiro, mentre gli irpini per 7 minuti non trovano il canestro. I padroni di casa ne approfittano: Palmi impatta la partita sul 48-48, poi Spanghero mette la freccia con il 50-48.

Dopo un minuto e mezzo di quarto periodo coach Crotti chiama time-out con Rieti avanti 52-48. Avellino continua a non segnare, Piccin invece ritrova il tiro da punti e permette ai suoidi allungare 55-48. Il tempo scorre e la gara scivola nelle mani dei padroni di casa. Lewis sale in cattendra segnando 9 punti negli ultimi 3 minuti spinge Avellino sul +3 (62-65). Il finale è da brividi. Prima i liberi di Mussini del 64-67, poi la tripla di Sartoche ristabilisce la parità 67-67 mandando il match all’overtime, con Mussini che non riesce a trasformare in punti l’ultimo possesso.

Nel supplementare è battaglia punto a punto con un un Sarto inarrestabile per la difesa biancoverde portando Rieti sul 77-73. Avellino replica con il solitov Lewis riportando Avellino sul -2 (79-77). Sull’82-79 per Rieti è Jurkatamm a ristabilire la parità 82-82 per il secondo supplementare. Rinvigorita la squadra di Crotti passa a condurre 82-86. Rieti rimette le cose a posto con Sarto che riporta a -2 (89-91) i suoi. A sigillare la vittoria di Avellino sono i liberi di Maglietti che permette ad Avellino di andare sul +4 (89-93) a due secondi dalla fine. Il punteggio finale sarà fissato da Sarto, con la settima tripla della partita, sul 92-93.

PARZIALI: 16-20; 19-19; 15-9; 17-19; 15-15; 10-11

REAL SEBASTIANI RIETI: Palmi 9, Spencer 10, Spanghero 9, Monaldi 7, Piunti 10, Lupusor, Piccin 8, Sarto 35, Cicchetti 4, Pollone

All: Alessandro Rossi

AVELLINO BASKET

Lewis 34, Jurkatamm 6, Sabatino 6, Mussini 11, Codeluppi, Earlington 11, Maglietti 2, Bortolin 19, Nikolic 4, Perfigli

All: Alessandro Crotti