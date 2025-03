L’Avellino domani sfida il Potenza per la vetta

In vista del match tra Avellino e Potenza, valido per la trentatreesima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Iannarilli, 12 Pizzella, 77 Marson;

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici;

Centrocampisti: 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 55 Mutanda;

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico.

REPORT

Alessandro Campanile è alle prese con un risentimento al polpaccio.

Antonio De Cristofaro successivamente all’infortunio al legamento crociato anteriore ed al menisco esterno del ginocchio sinistro si sottoporrà ad intervento chirurgico.

Mattia Guarnieri è alle prese con una lombalgia.

Claudio Manzi è alle prese una distrazione al retto femorale destro.

Luca Palmiero deve scontare un turno di squalifica.

Michele Rocca in seguito ad un fastidio avvertito in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della gamba destra.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che ė partita la prevendita in vista del match tra Avellino e Potenza che verrà disputato lunedì 24 marzo alle ore 20:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C.

Come Acquistare i Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Potenza online, presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

• domenica 23 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

• lunedì 24 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara;

I costi dei biglietti IN PROMOZIONE (da martedì 18 a domenica 23 marzo) saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Adulti: 13 euro

• Ridotto: 10 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 7 euro

Tribuna Terminio:

• Adulti: 20 euro

• Ridotto: 15 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 25 euro

• Ridotto: 20 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 15 euro

I costi dei biglietti NON IN PROMOZIONE (il giorno della gara) saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Adulti: 16 euro

• Ridotto: 13 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 10 euro

Tribuna Terminio:

• Adulti: 23 euro

• Ridotto: 18 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 13 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 28 euro

• Ridotto: 23 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 18 euro

I bambini nati dal 2019 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

I biglietti ridotti sono riservati riservato agli Over 65 (nati prima del 31/12/1959), agli Under 18 (nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2011) e alle Donne.