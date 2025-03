Domenica big match tra Avellino e Benevento

L’U.S. Avellino 1912 comunica che è partita da oggi pomeriggio, mercoledì 26 marzo, la prevendita in vista del match tra Avellino e Benevento che verrà disputato domenica 30 marzo alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C.

Per questo evento non sono previste le riduzioni sinora concesse, il prezzo del biglietto è unico ad eccezione dei bambini nati dal 2012 al 2018 per i quali resta attivo il “ridotto Under 12”. Come sempre I bambini nati dal 2019 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Il club precisa, inoltre, che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor.

La vendita dei biglietti è vietata ai residenti nella provincia di Benevento per tutti i settori dello stadio.

Come Acquistare i Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Benevento online, presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

• mercoledì 26 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

• da giovedì 27 a sabato 29 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

• domenica 30 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara;

I costi dei biglietti IN PROMOZIONE (da mercoledì 26 a sabato 29 marzo) saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Adulti: 13 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 7 euro

Tribuna Terminio:

• Adulti: 20 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 25 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 15 euro

I costi dei biglietti NON IN PROMOZIONE (il giorno della gara) saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Adulti: 16 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 10 euro

Tribuna Terminio:

• Adulti: 23 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 13 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 28 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2012): 18 euro