L’Avellino Basket beffata sul finale a Forlì

All’Unieuro Arena l’Avellino Basket è condannata da un colpo di coda di Parravicini, che aiutato dal tabellone mettte dentro la tripla della vittoria. Il punteggio finale è di 86-85 per Forlì, con Avellino andata vicina al successo. Privi di Antonino Sabatino, rimasto a casa per via del colpo subito sul campo di Rieti, i biancoverdi hanno mostrato la consueta scorza dura. Una partita che è probabilmente la sintesi della stagione, di un gruppo solido ed in fiducia, capace di andare oltre le difficoltà. A trascinare i biancoverdi la coppia Mussini-Lewis in grande spolvero, 46 punti in due, ma tutto il team è stato protagonista. Il rammarico è grande, perchè la vittoria sarebbe stata meritata. Ora testa a Rimini avversaria di domenica.

LA CRONACA

E’ Jaren Lewis ad aprire le danze di un primo quarto divertente in cui le difese sono ballerine. A rispondere all’irpino sono i leader forlivesi Perkovic ed Harper. La gara al quinto minuto vede il punteggio in parità, 13-13, con la tripla di Federico Mussini. A pesare sulla prima parte dell’incontro sono i due falli commessi da Jurkatamm costretto a sedersi in panchina. Le difficoltà sembrano esaltare i biancverdi, che con Lewis e Bortolin allungano sul +5 (15-20). Sono Parravicini e Perkovic a ricucire lo strappo, per trovare anche il canestro del 22-20. Il primo periodo si chiude con il vantaggio di Forlì 27-24 con tre liberi di Harper.

In apertura di quarto è Pollone a trovare il canestro dalla lunga distanza, che significa + 6 (30-24) per Forlì. La risposta irpina arriva con un parziale di 5-0 firmato Lewis-Mussini. Rispetto al primo periodo gli attacchi trovano difese più attente, rendendo meno facili i punti in area. In casa forlivese si sveglia Gaspardo, l’ex brindisino si mette in gara con 4 punti di fila consentnedo ai biancorossi di toccare il + 5 (36-31). A tre minuti dal termine del primo tempo Forlì ne approfitta, per toccare il massimo vantaggio, 42-33, con una tripla di Tavernelli. Con rotazioni ridotte e con alle spalle la gara di Rieti, l’Avellino Basket cala nel finale e va al riposo sul – 10 (48-38).

Il break di 8-0 firmato Mussini-Jurkatamm restituisce il -2 alla squadra di Crotti, che avrebbe anche la palla del sorpasso con Lewis, che non trova il canestro da fuori. Mussini nel secondo tempo indossa il vestito delle grandi occasioni, l’Avellino Basket sfrutta l’onda del reggiano e con Jurkatmm si porta a condurre 51-53. Gaspardo è l’anima della squadra di Forlì, che a rimbalzo in attacco fa forte regalando punti e possessi. Il match è equilibrato, i particolari fanno la differenza. Forlì con maggiore esperienza riesce a mettere il muso avanti con le giocate di Pascolo e Gaspardo. A fine quarto il tabellone dice 69-63.

I padroni di casa aumentano l’aggressività difensiva, Avellino si affida alla coppia Mussini – Lewis tornando sul 74-71. Ma Forlì, con la sua esperienza, non perdona le esitazioni irpine riportandosi con Perkovic 77-71. Avellino non muore mai e riesce a ritrovare la parità 77-77. Tra le fila di Forlì sale in cattedra Pascolo, che fa valere le sue leve su entrambi i lati del campo. A 56” secondi dalla fine Lewis piazza la tripla del +3 (81-84). Tavernelli riporta Forlì sul -1 (83-84) e diventano cruciali i liberi. Jurkatamma fa uno su due, mentre dall’altra parte Parravicini con l’aiuto della dea bendata manda a segno la tripla dell’86-85 in favore di Forlì.

PARZIALI: 27-24; 21-14; 21-25; 17-22

UNIEURO FORLI’: Tavernelli 10, Perkovic 17​, Harper 10​, Gaspardo​ 17, Magro 4​, Parravicini 10​, Cinciarini 1​, Pollone 4, Pascolo​ 7, Del Chiaro 6

All.: Antimo Martino

AVELLINO BASKET

Lewis 23, Jurkatamm 9, Mussini 23, Codeluppi, Earlington 14, Maglietti, Verazzo, Bortolin 14, Nikolic 2, Perfigli

All: Alessandro Crotti