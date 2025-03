PUC di Atripalda: Opposizioni critiche, possibili ricorsi

I Gruppi consiliari di Atripalda Futura, Atripalda Bene Comune, PD e Sinistra Italiana hanno presentato 63 osservazioni, di cui molte sono state respinte. “Il PUC è sovradimensionato e non tiene conto della rigenerazione urbana e della riduzione del consumo di suolo”, afferma l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo dell’opposizione. “Abbiamo presentato osservazioni su diversi punti, ma la giunta ha bocciato quelle che riguardavano il dimensionamento generale del piano, l’ampliamento del cimitero e l’isola ecologica”. Tra le osservazioni accolte, c’è la conferma della destinazione scolastica della scuola Mazzetti e l’eliminazione del parcheggio nella zona verde del rione Appia. “Almeno su questo le carte valgono qualcosa”, commenta . “Ma sono state respinte altre richieste importanti, come quella di rilanciare il Mercatino Rionale”. Le opposizioni stanno valutando la possibilità di presentare un ricorso al deliberato di giunta. “Riteniamo che il PUC non rispetti gli indirizzi normativi in materia di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di suolo”, spiega un esponente delle opposizioni. “Stiamo valutando tutte le ipotesi, anche quella di un eventuale ricorso”. “Il parere della provincia è importante e potrebbe già in quella sede sollevare alcune osservazioni o pareri negativi”, conclude l’esponente delle opposizioni. “Vedremo tutto l’iter e poi alla fine decideremo se è il caso di fare anche il ricorso al tribunale”.