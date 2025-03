Addio all’elettrauto Tonino Roccasecca, il cordoglio di AtripaldaNews

È venuto a mancare, all’età di 84 anni, l’elettrauto Antonio Roccasecca, padre di Gianluca, direttore responsabile del settimanale Il Sabato. Un dolore immenso per Gianluca, il fratello Dario, per le nuore Raffaella e Carmen, per le amate nipoti e per tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 15.30, presso la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire ad Atripalda.

A Gianluca giungano le più sentite condoglianze da parte della proprietà e della redazione del nostro giornale.