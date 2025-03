Atripalda, la Serie C torna dopo otto anni: storica promozione per la Guancia Volley Academy

Dopo otto anni di assenza la Serie C torna finalmente ad Atripalda grazie alla società pallavolistica Guancia Volley Academy.

La vittoria per 3-1 su Pomigliano d’Arco (1^ set 20-25; 2^ set 25-17; 3^ set 25-13 e4^ set 25-20) consente al sestetto, allenato da coach Geppino Monica, un mix di ragazzi giovani ed esperti, tra cui molti atripaldesi, consente alla società pallavolistica della federazione Irpini Sannio a raggiungere la categoria più alta, sia maschile che femminile. Infatti la squadra atripaldese è l’unica società in serie C a rappresentare il territorio. «Un momento di grande emozione per tutti noi – commenta il giovane presidente Luca Guancia -. Dopo tre anni di lavoro, impegno e sacrificio, siamo riusciti a conquistare la promozione in Serie C, un traguardo che conferma la solidità della nostra programmazione e la credibilità che abbiamo costruito nel tempo. Questo successo è il risultato dell’impegno di un gruppo straordinario, composto da atleti, staff tecnico e dirigenti, che hanno sempre creduto nel progetto e dato il massimo in ogni allenamento e in ogni gara. La città di Atripalda ha risposto con entusiasmo, dimostrandoci un affetto e un calore che ci rendono ancora più orgogliosi».

Una promozione salutata anche dal sindaco Paolo Spagnuolo e dall’Amministrazione Comunale che esprimono «i più sentiti complimenti alla società pallavolistica atripaldese Guancia Volley Academy per la storica promozione in Serie C. È un traguardo importante, che sicuramente sta dando e darà prestigio all’intera comunità atripaldese».