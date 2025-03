Il convento di San Giovanni Battista di Atripalda campus per lo studio delle materie Steam

Un protocollo d’intesa con Solofra e Montoro è stato siglato per rilanciare e riqualificare il convento di San Giovanni Battista, che diventerà un campus di studio e un centro di eccellenza per l’innovazione didattica nelle materie STEAM.

Il comune del Sabato punta sul convento di San Giovanni Battista e sull’annessa chiesa, situati sull’omonima collina che domina piazza Umberto I. Ad annunciarlo con un video messaggio è il sindaco Paolo Spagnuolo:

«La nostra amministrazione, molto attiva, ha avuto l’idea di programmare e progettare la rigenerazione di questo immobile, per poterne finalmente determinare un uso che possa dare nuova linfa alla nostra città. Un uso che preveda la presenza costante dei giovani».

Si tratta di un progetto ambizioso:

«Siamo convinti che il convento possa trasformarsi in un vero e proprio campus. L’iniziativa nasce in sinergia con progetti analoghi realizzati con i comuni di Solofra e Montoro, che hanno individuato altri immobili da destinare allo stesso uso. Speriamo di intercettare i fondi necessari per attuare concretamente questa idea di valorizzazione».