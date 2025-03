Il gruppo consiliare Atripalda Futura rilancia l’idea di acquisire l’ex cinema Ideal a patrimonio pubblico

Il gruppo consiliare Atripalda Futura rilancia l’idea di acquisire l’ex cinema Ideal di piazza Umberto I nel patrimonio pubblico e contesta la prosecuzione del piano di alienazione dei beni comunali.

L’occasione è emersa durante l’ultimo incontro pubblico sul PUC. L’ex assessore e attuale consigliere di minoranza, Nancy Palladino, ha espresso il proprio dissenso sull’utilizzo dei fondi di bilancio, avanzando alcune proposte:

«Ora che il bilancio è in salute—e questo grazie a noi, che lo abbiamo lasciato in ordine—non capiamo perché l’aliquota IMU debba rimanere alle stelle. Lo abbiamo chiesto nell’ultimo consiglio: se il bilancio non è in sofferenza, perché aumentare le tasse? E soprattutto, perché continuare a svendere il patrimonio comunale se le finanze dell’ente sono stabili?»

La consigliera evidenzia «contraddizioni enormi: se il bilancio sta bene, non si comprende perché sia necessario aumentare le imposte e svendere il patrimonio. Queste sono soluzioni estreme, adottate solo in caso di difficoltà finanziarie. Proprio perché il bilancio è solido, abbiamo proposto in consiglio di destinare risorse alla città, accendendo un mutuo per recuperare finalmente il cinema Ideal, che è lì da anni. Ora si può fare, ora abbiamo la possibilità di investire per restituire alla comunità un pezzo importante della sua storia».