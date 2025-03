Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato estinto per un 49enne di Atripalda

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Penale di Avellino dott, Fabrizio Ciccone con ordinanza del 14 marzo 2025 ha dichiarato l’estinzione del reato e la cessazione della esecuzione della condanna ad 1 anno e sei mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nella specie cocaina a carico di un 49enne di Atripalda. L’atripaldese, patteggiò nel 2013 una pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per il reato di detenzione, vendita e cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata e in concorso. Dopo 10 anni da tale condanna, il legale del 49enne, l’avv. Gerardo De Vinco aveva formulato allo stesso Giudice del Tribunale di Avellino, il dott. Lezzi, che emise quella sentenza, istanza di estinzione del reato commesso all’epoca, non avendo il proprio assistito riportato ulteriori condanne e avendo espiato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno per la durata di 1 anno e 6 mesi, come decretato dal Tribunale Collegiale di Avellino, Sez. Misure di Prevenzione, presieduto dal Giudice dott. Galeota all’udienza del 12 settembre 2024. Il 49enne, secondo le motivazioni del GIP è risultato meritevole del beneficio della estinzione del reato di spaccio e di ogni effetto penale della condanna per non aver commesso altri reati della stessa indole dal 9 giugno 2011 data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna ad 1 anno e sei mesi di reclusione ed euro 6 mila di multa, emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino dott. Lezzi Gennaro nel febbraio 2010.