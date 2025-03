Playoff al bivio: l’Avellino ospita la RivieraBanca Basket Rimini

Talento purissimo. Così è possibile descrivere la RivieraBanca Basket Rimini di coach Dell’Agnello. I romagnoli saranno gli avversari dell’Avellino Basket questo pomeriggio alle 17.00 al DelMauro. I biancoverdi si ritroveranno dinanzi la compagine con maggiore qualità della Serie A2. Giocatori forti, esperti e di energia per l’ex giocatore campione d’Italia con la Juve Caserta ed oggi tecnico di spicco dell’A2. All’andata s’impose Rimini 80-78.

Avellino è reduce dalla doppia trasferta Rieti – Forlì, che ha tolto energie fisiche e nervose alla squadra di Crotti, che a 7 gare dal termine vuole restare nella parte sinistra della classifica e salire con merito sul treno playoff. Rimini, per lunghi tratti in testa alla classifica, con una prova spumeggiante la scorsa settimana ha demolito Pesaro 99-81 e nel turno infrasettimanale ha superato Rieti.

L’AVVERSARIO

Trascinatore Marini. Uomo promozione ed autore di 50 punti totali nelle ultime due gare. Per l’A2 è un americano aggiunto. Rimini ha un roster con giocatori di esperienza come Tommassini, Grande e negli esterni c’è anche Robinson decisivo all’andata. Sotto i tabelloni l’altro americano Johnson e l’esuberanza atletica di Camara. La panchina lunga e solida rendono l’RBR avversario molto complicato.

I NUMERI

Marini e Johnson sono i punti di riferimento dell’attacco riminese con rispettivamente 15.0 e 13.1 punti di media. L’americano fa sentire la sua presenza anche sotto le plance, dove raccoglie in media 8.6 rimbalzi a partita. Ottime percentuali si alternano sia da 3 con il 52.0% che da 3 con il 39.0%.

Avellino si concentra sul dynamic-duo Lewis-Mussini rispettivamente leader offensivi con 15.9 punti a partita e 15.7. Fondamentale l’apporto di Earlington con i suoi 14.2 punti di media. Dei 39 rimbalzi di squadra a partita, 8.1 sono solo di Bortolin, la cui presenza spicca nel pitturato. Gli irpini tirano con uno spaccato 50% da 2 e con il 34% fuori dall’arco.

QUI AVELLLINO

L’Avellino Basket dovrà scendere in campo con lo stesso spirito e la stessa voglia che ha dimostrato nelle ultime due gare. Il ritmo resta la chiave del match. La stagione regolare volge al termine e ogni partita è fondamentale per strappare il tanto ambito biglietti per i playoff.

DIRETTA: Streaming su LNP Pass a partire dalle 16.50



AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli

All: Alessandro Crotti

RIVIERABIANCA BASKET RIMINI

Anumba, Grande, Tommasini, Masciadri, Sankare, Marini, Bedetti, Bonfè, Robinson, Johnson, Simioni, Camara.

All: Sandro Dell’Agnello