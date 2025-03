L’Avellino batte per 2-1 il Benevento e conferma il primato nel girone C

L’Avellino conquista una vittoria preziosa per 2-1 contro il Benevento, confermando il primato nel girone C. I lupi di mister Biancolino hanno mostrato grande solidità e determinazione, riuscendo a sbloccare il risultato con un gol decisivo.

Lo stadio Partenio-Lombardi è stato teatro di un’atmosfera infuocata, dove il sostegno del pubblico ha fatto da spinta alla squadra. Il Benevento ha cercato di reagire, ma l’Avellino ha gestito con intelligenza le fasi di gioco, portando a casa un successo importante per la corsa alla promozione.

Avellino – Benevento

2️⃣ – 1️⃣

Armellino (A), Pinato (B), Palumbo (A)