Occasione persa per la Scandone Avellino sconfitta dalla Siaz Basket Piazza Armerina

Occasione persa per la Scandone Avellino di poter dare una svolta importante ai suoi play In.

Al Pala Ferraro la Siaz Basket Piazza Armerina sconfigge i lupi con il punteggio di 80-75. Match dalla doppia faccia. Nel primo tempo la Scandone è stata messa in grande difficoltà dalla maggiore fisicità ed energia messa in campo dai piazzesi, nel secondo tempo gli irpini hanno ripreso le redini del gioco fino ad arrivare, a suon di triple, ad un possesso dai siciliani. Il tempo, però, non è bastato per completare la rimonta e alla fine la Siaz si porta a casa due punti pesantissimi in prospettiva play off.

Avvio di gara dai ritmi altissimi, non si risparmia nessun colpo. I biancoverdi si affidano troppo al tiro dall’arco, i padroni di casa mettono subito il muso avanti con il trio Rotondo – Ochipinti –Binelli. E’ dei padroni di casa il primo strappo della partita che mettono in campo un’intensità maggiore rispetto ai biancoverdi. Un tap-in di Coltro porta i siciliani sul +11 a metà del quarto e primo time out per Sanfilippo. Prima girandola di cambi con Piazza Armerina che ritrova Laganà, dopo un lungo stop. Avellino non si sblocca e Minore prima e Laganà dopo, incrementano il vantaggio per i bianconeri che dal primo minuto hanno messo in campo una difesa asfissiante da far andare fuori giri gli irpini. Al 10’ 26-11 per Piazza Armerina.

Secondo quarto che si apre sulla falsa riga del primo, i siciliani spingono sull’acceleratore e i lupi in completa balia dell’avversario che hanno grosse difficoltà a trovare la strada del canestro. Piazza Armerina raggiunge anche il +19 con Ochipinti. Stefanini e Zanini provano a suonare la sveglia ai compagni, ma è ancora troppo poco per impensierire i padroni di casa che chiudono il primo tempo avanti 44-25, toccando nuovamente il massimo vantaggio. Molto più solidi e sul pezzo gli uomini di coach Patrizio e con un Labovic incontenibile.

Avellino, nel secondo tempo, entra con un piglio diverso e prova a rimettersi in carreggiata guidata da Pichi e Jaskus, ma il divario resta ampio. Un semigancio di Minore risponde all’ennesima tripla di Soliani. Avellino perde ingenuamente diverse palle e viene subito punita dai piazzesi che sulNfinire del quarto rimettono in sicurezza il risultato. Al 30’ 58-42 Siaz.

Nell’ultimo quarto Avellino prova la disperata rimonta e riesce a portarsi anche a -2 dagli avversari nei secondi finali. A suon di triple, salgono in cattedra Pichi, Cantone e Soliani che approfittano di un black out in casa siciliana per riaprire minacciosamente la partita. Il tempo scorre e negli ultimi secondi la gara si sposta ai liberi. Rotondo e Labovic realizzano quelli decisivi e mettono in ghiaccio la partita rendendo vana la rimonta avellinese.

Piazza Armerina s’impone al Pala Ferraro con il punteggio di 80-75.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Abbiamo pagato un primo quarto scialbo a livello difensivo. Grande partenza della Siaz che ha impattato alla grande la gara. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare la nostra pallacanestro, a passarci la palla e a trovare le nostre percentuali. Complimenti a loro che sono una squadra tosta e ben allenata. Ci prendiamo il buono da questa serata e da domani ci proiettiamo verso il prossimo match”.

Nel prossimo turno di domenica 6 aprile, la Scandone ospiterà al Del Mauro Svincolati Milazzo.Parziali: 26-11; 18-14; 14-17; 22-33

Tabellino

Piazza Armerina. Coltro 8, Laganà 11, Binelli 9, Minore 8 , Occhipinti 2, Labovic 19, Rotondo 6,nOchipinti 12, Farina 3. Coach Patrizio

Avellino. D’Offizi 1, Cantone 10 , Zanini 5 , Iannicelli , Trapani 6 , Soliani 21 , Stefanini 7 , Pichi 20, Jaskus 5, Iacorossi. Coach Sanfilippo