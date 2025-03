Un patto di amicizia tra Atripalda e Labico nel segno del capitano Raffaele Aversa

Il Comune di Atripalda ed il Comune di Labico hanno siglato il patto di amicizia nel segno del Capitano dei Carabinieri Raffaele Aversa, una delle vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Durante la cerimonia – svoltasi oggi 23 marzo nel comune romano in occasione dell’anniversario di morte di Aversa – il sindaco Spagnuolo ha dichiarato: “La vita del Capitano Aversa è stata sempre all’insegna dell’onestà, del coraggio, dell’amore per la libertà. Sacrifici come il suo hanno favorito la nascita della Repubblica, che ci permette di vivere la bellezza della democrazia. Oggi affrontiamo tempi in cui il mondo è diventato una polveriera e quindi occorre ricordare gli orrori delle guerre e percorrere, a tutti i costi, il sentiero della pace”.

Si ringrazia il Sindaco di Labico Danilo Giovannoli e l’Amministrazione Comunale tutta per il gentile invito.

Nota stampa