Il Comune punta al parcheggio privato Palma a servizio dell’ASL di via Manfredi

Il Comune, con delibera della Giunta del sindaco Paolo Spagnuolo, ha deciso di utilizzare in locazione il parcheggio privato Palma, gestito dalla Palma Costruzioni srl, per soddisfare le esigenze di cittadini e automobilisti residenti, che incontrano difficoltà nel trovare spazi di sosta nelle aree limitrofe a residenze e luoghi pubblici quali lo stadio comunale, il cimitero e il parco archeologico “Abellinum”.

«Uno degli obiettivi di questa seconda metà del mandato amministrativo è quello di dare patrimonialità all’ente comune», spiega il sindaco Paolo Spagnuolo. «Stiamo infatti alienando i rami secchi per acquisire patrimonio utile alla città. Il parcheggio Palma, preso in locazione, non rappresenta una soluzione di patrimonializzazione, ma si inserisce in una fase nuova dell’amministrazione, volta a rispondere tempestivamente alle esigenze cittadine. Abbiamo in mente una città che offra servizi: l’asilo nido, la sistemazione della villa comunale, la bonifica dell’area di via Tiratore con la creazione dell’area fitness e, per l’area di contrada Ischia, la realizzazione di un parco giochi».

La scelta della locazione deriva dal fatto che la proprietà non ha concesso altro spazio, nonostante l’area possa ospitare circa 140 auto. «Questa zona, situata a due passi da piazza Umberto e dal centro urbano, risulta fondamentale dal punto di vista commerciale, in particolare lungo via Re Manfredi fino a via Pianodardine. I residenti, che più volte hanno lamentato la carenza di parcheggi, potranno così accedere a convenzioni per utilizzare tali spazi come aree di sosta», aggiunge il sindaco.

La delibera prevede anche la realizzazione, a spese del Comune, di un varco pedonale che colleghi l’area alla viabilità ciclopedonale sottostante, che conduce allo stadio comunale. In caso di locazione, il termine contrattuale non potrà essere inferiore a sei anni, rinnovabile eventualmente.

«Il nuovo parcheggio sarà utilizzato in maniera differente rispetto all’attuale gestione», osserva l’assessore alle Entrate, in concerto con la delegata al Patrimonio, alla Valorizzazione e al Commercio. «Dalle esperienze maturate, sappiamo che gli utenti non gradiscono le barriere e le casse automatiche, elementi che fungono da deterrente e inducono a soste selvagge davanti a esse. Per questo motivo, abbiamo optato per un parcheggio a raso, dotato di due colonnine per il pagamento dei ticket e parcometri, che renderanno l’area più visibile e accessibile, specialmente per le persone anziane o meno agili alla guida. Siamo certi, sulla base delle valutazioni e degli studi effettuati, che si tratterà di un’operazione finanziaria in utile per il Comune».