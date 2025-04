L’Avellino espugna Catania e conquista di nuovo la vetta

L’Avellino ha ottenuto una vittoria significativa in trasferta contro il Catania, imponendosi per 2-1. La partita, disputata allo stadio Angelo Massimino, ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 7’ del primo tempo con un gol di Lunetta. Tuttavia, l’Avellino ha reagito prontamente, pareggiando al 12’ con una rete di Patierno, che ha successivamente segnato il gol decisivo al 15’ del secondo tempo, completando così la sua doppietta personale.

Consolida la sua posizione in vetta alla classifica del Girone C della Serie C. Attualmente, l’Avellino guida con 66 punti, seguito dall’Audace Cerignola con 64 punti e dal Monopoli con 54 punti. Il Catania, invece, occupa la quinta posizione con 47 punti.