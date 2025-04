Museo della Dogana dei Grani e Parco Archeologico di Abellinum: l’archeologo Mario Cesarano nuovo direttore

Lo annuncia il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo che commenta: “Si tratta di un funzionario esperto, competente ed appassionato che abbiamo già avuto modo di conoscere quando per un breve periodo e, prima dell’avvento della riforma Franceschini, fu responsabile di zona per conto della Soprintendenza Archeologica di Avellino-Salerno. Con il Dott. Cesarano confidiamo di dare impulso a nuove attività e soprattutto di concretizzare i tanti progetti di valorizzazione finanziati e che in questo momento sono in fase di sviluppo. Il suo ritorno darà vita a questa nuova fase che ci auguriamo, nel medio periodo, possa ulteriormente consolidare la nostra centralità culturale. In ultimo ne approfitto anche per comunicarvi che a partire dalla prossima settimana sarà operativo il nuovo ingresso al parco archeologico dal centro città quindi da piazza Umberto A piccoli passi verso gli obiettivi”.