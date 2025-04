Domenica l’Avellino Basket sfida Reale Mutua Torino

La S.S Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita per il match in programma domenica 13 aprile alle 17.00 contro Reale Mutua Torino incontro valido per trentaseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno essere acquistati su www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Venerdì 17-19

Sabato 10-12

Domenica 10-12

Domenica pomeriggio possibile acquistare i tagliandi dalle 15:00 fino all’inizio del match.

Questi i prezzi:

Curva Sud: 5 euro;

Tribuna Terminio Inferiore: 18 euro;

Tribuna Terminio Superiore: 12 euro;

Tribuna Vip: 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: 18 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 12 euro;

Tribuna Vip: 40 euro euro.