Un successo la kermesse :”E tu che sport sei”

“E tu che sport sei?”, questo è stato il tema della manifestazione sportiva che si è tenuta domenica mattina presso il Corso principale di Avellino e ha visto la partecipazione di numerose società sportive con migliaia di bambini che hanno avuto la possibilità di osservare da vicino diverse discipline sportive. Dalle più conosciute sport di squadra a quelle discipline meno conosciute e i cittadini, sportivi e non hanno avuto modo di scoprire e assistere a diverse esibizioni coinvolgenti. A rappresentare il ciclismo era il team atripaldese Eco Evolution Bike con otto atleti a partire dalla campionessa nazionale CSI Annalisa Albanese, il vice presidente Pasquale Manna, il presidente Giuseppe Albanese, il capitano Mario Venezia, Gennaro Giliberti, Maurizio Cipolletta, Alfredo Preziosi Mikhail Loukin e Alfredo Preziosi. La kermesse è stata organizzata dal comune di Avellino assessorato politiche giovanile e dello sport e con il patrocinio del CONI Campania e la collaborazione delle delegazioni Coni di Avellino e Salerno. Soddisfatto l’assessore allo sport di Avellino Gianluca Gaeta e il delegato provinciale Coni di Avellino prof Giuseppe Saviano per il successo della manifestazione. É stato un esordio positivo che promette un futuro ricco di iniziative con lo sport come strumento di crescita, di educazione e inclusione per le nuove generazioni.