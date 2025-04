Il MIMA – Museo d’Impresa Mastroberardino in trasferta al Vinitaly

Per la prima volta il MIMA, Museo d’Impresa Mastroberardino Atripalda, gioca in trasferta. Resterà in esposizione al padiglione MASAF durante l’intero Vinitaly 2025. “Con orgoglio, per la nostra famiglia e per la nostra terra”.

il padiglione intitolato ‘The Reason Wine’ e racconta le ragioni del successo del vino italiano nel mondo, lo spazio espositivo Masaf inaugurato a Veronafiere, in anteprima della 57/a edizione di Vinitaly che si è aperto domenica 6 aprile.

Ad inaugurarlo il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Ad accompagnarlo il prof Piero Mastroberardino.

Il padiglione è stato realizzato in collaborazione con Masaf e Mastroberardino, che ha fornito la documentazione storica.

Fotografie, testimonianze storiche e documenti d’epoca formano un itinerario museale che indaga il legame tra produttori e territori e, al contempo, tra innovazione e tradizione.