AD UN SOLO PUNTO DALLA B: Lescano firma la vittoria dell’Avellino sul Monopoli

L’Avellino supera il Monopoli 1-0 nella 36ª giornata del Girone C di Serie C. Decisivo il gol di Facundo Lescano al 33º minuto, che regala ai biancoverdi tre punti fondamentali. Con questa vittoria, l’Avellino si porta a +5 sul Cerignola, avvicinandosi alla promozione in Serie B.  

Lo stadio Partenio-Lombardi esplode di gioia, con la Curva Sud che intona “La capolista se ne va”, celebrando la nona vittoria consecutiva della squadra, un nuovo record societario in terza serie.