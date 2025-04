L’Avellino Basket ingaggia il pivot Giovanni Lenti: oggi in campo con il Reale Mutua Torino

La S.S. Avellino Basket è lieta di comunicare l’ingaggio di Giovanni Lenti pivot di 200 centimetri per 108kg. Classe 1996, Lenti ha iniziato la stagione in Serie B Nazionale con la maglia della Malvin Sant’Antimo con cui ha realizzato 14.2 punti di media e 9.2 rimbalzi.Il giocatore andrà ad allungare le rotazioni del roster biancoverde, per questo finale di regular seasone e durante la postaseason. Già domenica sarà a disposizione di coach Crotti ed indosserà la casacca numero 20.

Lenti è cresciuto cestisticamente nella sua città natale, ha esordito 15enne in Serie C con la Libertas Liburnia. Il suo percorso lo ha visto indossare la maglia dell’Under 19 della Fortitudo Bologna con cui ha debuttato in B nella stagione 2014-15 sotto la guida di coach Boniciolli.

Il ragazzo ha poi vissuto esperienze ad Oleggio, Firenze, Borgosesia (8.8 punti e 8.5 rimbalzi nella B 2016-17), S.Giorgio su Legnano (9.9 + 9) e Desio.. C’è poi l’esperienza con Olginate, dunque la Pielle Livorno. Con la maglia di casa gioca due stagioni, la prima chiusa a 12.4 punti con 10.4 rimbalzi. Nel 2023 viene messo sotto contratto da Mestre e con i biancorossi gioca 22’ minuti con 8.6 punti e 6 rimbalzi. Infine l’esperienza di Sant’Antimo. Avellino è la prima opportunità in Serie A2 per l’atleta livornese.

“Sono molto emozionato e determinato per questa opportunità che mi ha presentato Avellino – dichiara Lenti -. Non mancano molte partite, arrivo in punta di piedi e proverò a dare il mio apporto mettendomi al servizio della squadra. Ringrazio Sant’Antimo per la bellissima stagione ed ora non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e ringrazio coach Crotti, che già conosco, per questa opportunità”.

E’ il giemme Antonello Nevola a dare il benvenuto al nuovo arrivato: “Avevamo bisogno di allungare le rotazioni anche per tenere alta l’intensità degli allnamenti settimanali. Giovnni ci darà senza dubbio il suo contributo già a partire da domenica contro Torino”.

Pomeriggio primaverile particolarmente caldo al Pala Del Mauro, alle 17.00 l’Avellino Basket scenderà in campo per affrontare la Reale Mutua Torino. La gara di andata fu un vero e proprio showcase della potenza di fuoco di entrambi gli schieramenti. Partita vinta dagli irpini 88-89 grazie alla perfetta prestazione dall’arco di Jurkatamm (6/6) e alla tripla decisiva di Mussini a due secondi dalla fine.

I piemontesi sono intenzionati a continuare la lunga scia di vittorie, ben otto di fila. L’arrivo di coach Moretti ha segnato una svolta nella stagione della Reale Mutua, che, col nuovo tecnico in panchina, vanta uno storico quasi immacolato di nove vittorie in dieci gare diventando la squadra più in forma di questo finale di stagione.

Se Torino ha stoppato Cantù la scorsa settimana, Avellino è andata a sbattere contro la beffa di Verona. Il tiro di Copeland ha fatto vivere nuove notti insonne. In palio domani ci sono punti piazzamento, che potrebbero essere fondamentali per il fattore campo per entrambe le duellanti. Tra i biancoverdi ci sarà l’esordio del lungo Giovanni Lenti.

I NUMERI

Taylor e Ajayi sono le minacce principali per la difesa Avellinese, in due realizzano 34.5 punti di media. Sotto canestro, però, non c’è spazio per la condivisione. Ife Ajayi è il miglior rimbalzista con 8.7 palloni catturati e terzo miglior rimbalzista della Lega. I torinesi sono molto precisi da due, con il 49.0% e presentano un’ottima costanza da 3 con il 37.0%

QUI AVELLINO

I ragazzi di coach Crotti dovranno concentrarsi su una partita non semplice. La difesa sulle situazioni in cui è coinvolto Ajayi si presenta come decisiva. Il lungo non è solo forte fisicamente, ma ha raggio di tiro dalla distanza. Nei quintetti con lui da pivot i biancoverdi dovranno trovare il modo di accoppiarsi. In attacco la gestione del ritmo sarà fondamentale, per evitare palle perse.

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Lenti, Bortolin, Nikolic, Perfigli

All: Alessandro Crotti

REALE MUTUA TORINO

Ladurner, Ajayi, Landi, Schina, Gallo, Severini, Taylor, Osatwna, Montano, Garuzzo, Seck

All: P. Moretti

TERNA ARBITRALE: Francesco Cassina di Desio, Antonio Giunta di Ragusa, Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzio