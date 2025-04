La Scandone battuta da Pallacanestro Angri

Il derby campano è di nuovo biancorosso. Nella quarta giornata di ritorno dei play In gold la Pallacanestro Angri s’impone al Pala Galvani con il punteggio di 74-71.

Match combattuto e risolto nei minuti finali, quando i padroni di casa hanno sfruttato al meglio qualche errore di troppo dei biancoverdi e, restando lucidi nei momenti chiave, sono riusciti a portarsi a casa la pesante posta in palio aggrappandosi al talento cristallino di Martinez, mvp della partita con 24 punti. Tra gli irpini bene Cantone e Stefanini.

Qualificazione ai play off per gli avellinesi appesa ancora ad un filo: servirà una vittoria nelle prossime due partite.

Avvio scoppiettante nei primi minuti di gioco: le due squadre pensano più ad attaccare che a difendere e ne guadagna certamente lo spettacolo. Malkic dalla lunga distanza è infallibile, 3/3

dalla linea dei 6,75 e i padroni di casa scappano sul 16-9 costringendo Sanfilippo al primo time out della gara. Biancorossi infallibili nei primi cinque minuti: 100% ai tiri. Jaskus con due buone

penetrazioni a canestro e Stentardo, prezioso in difesa su Martinez, tengono gli ospiti attaccati ai padroni di casa. Al 10’ 27-22 per Angri.

Al ritorno in campo mini parziale di 5-0 degli irpini firmato Stentardo che impattano la gara; questa volta è coach Chiavazzo a fermare l’inerzia della partita. Cantone e Bonanni si ergono a protagonisti di questa fase di gioco. Avellino è troppo fallosa e, neanche a metà del quarto, va subito in bonus di falli. Si segna poco ed è lotta da orbi sotto canestro. La partita diventa molto maschia con gli ospiti che hanno la possibilità di dare uno strappo importante alla gara, ma gli attacchi organizzati da Trapani e compagni non hanno esito positivo.

Angri ne approfitta subito con il solito Malkic e Valle per distanziare, sul finire del quarto, laNScandone. Al 20’ 42-35 per Angri.

Si ritorna in campo con Valle protagonista assoluto della gara con delle ottime penetrazioni a canestro che mettono in difficoltà la difesa biancoverde. Gli irpini non si scompongono e restano attaccati alla gara con Cantone, leader assoluto della sua squadra. E’ il playmaker partenopeo ad agganciare nuovamente gli angresi sul finire del quarto. Al 30’ è minima la differenza tra le due squadre: 56-55 per Angri.

Inizia l’ultimo quarto con Martinez protagonista assoluto: l’argentino prima fa fischiare agli arbitri un antisportivo a Cantone, poi mette a referto un gioco da quattro punti. In un amen Avellino ritorna a meno sette. I biancoverdi non mollano e Stefanini riporta a -1 gli ospiti per una partita che è sempre più combattuta. Angri si aggrappa al talento di Martinez, i lupi provano a spuntarla con il gioco e la difesa. Trapani, con quattro punti consecutivi, segna il nuovo vantaggio avellinese.

Martinez risponde subito con una tripla pazzesca per un finale punto a punto. I liberi sbagliati di Trapani e la palla persa di D’Offizi pesano come un macigno per gli ospiti. Milojevic e Bonanni mettono in ghiaccio la partita. Angri batte Avellino 74-71.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo: “ Abbiamo fatto una grande gara difensiva peccato per qualche singola sbavatura, dobbiamo essere più incisivi in attacco per poter portarci a casa questo genere di partite”

Nel turno infrasettimanale di giovedì 17 marzo, la Scandone sarà ospite della Virtus Matera.Parziali: 27-22; 15-13; 14-20; 19-16

Tabellino

Angri. Borciu 6, Montella, Malkic 13 , Granata , Martinez 24 , Valle 9 , Mastrototaro, Borriello , Milojevic 13 , Quattara, Bonanni 9. Coach Chiavazzo

Avellino. D’Offizi 2, Cantone 14 , Zanini 5 , Iannicelli , Trapani 6, Soliani 6 , Stefanini 15 , Pichi 5 ,mJaskus 13, Stentardo 5, Iacorossi. Coach Sanfilippo