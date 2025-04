L’Avellino Basket piega la Reale Mutua Torino

Al Pala Del Mauro si interrompe la scia di otto vittorie di fila della Reale Mutua Torino. Incontenibile la prestazione dell’Avellino Basket che, con ben cinque giocatori in doppia cifra, sconfigge i piemontesi 92-79. Vittoria fondamentale sia per garantirsi un buon posizionamento ai play in, sia per risollevare il morale della squadra e dei suoi tifosi. Coach Crotti: “ci teniamo stretti questo risultato, grande soddisfazione dopo due sconfitte amare. Oggi riposo, da domani ci concentreremo sulla corazzata Cantù.”

LA CRONACA

I primi minuti della gara vedono protagonisti i lunghi dei due schieramenti. Bortolin difende e serve i compagni, Jurkataam e Lewis dall’arco. La combinazione porta l’Avellino Basket in vantaggio 10-3 dopo due tre minuti dall’inizio. Ladurner, invece, mantiene a galla i suoi firmando, in singolo, i primi sette punti della partita. Qualche palla persa di troppo degli irpini permette alla Reale Mutua di riavvicinarci a un solo punto di distanza 12-11 a metà primo quarto. I ritmi si alzano e le squadre rimangono a contatto. Il talento di Taylor guida l’offensiva torinese, che deve fare, nuovamente i conti con Bortolin e le sue lunghe leve. Una tripla di Earlington ed un fallo e canestro, più tiro libero aggiuntivo, di Lewis creano distacco per i biancoverdi in chiusura di quarto. Al suono della sirena il punteggio è fermo sul 24-18 per i padroni di casa.

Inizio di secondo quarto che vede gli irpini protagonisti. Una magistrale difesa di Nikolic su Ladurner ed un and-one di Jurkaatam obbligano coach Moretti al time-out. Tornati sul parquet, i torinwesi trovano subito due punti facili di Taylor in penetrazione. Ajayi si iscrive finalmente alla gara con un canestro dall’arco, seguito da un’ulteriore tripla di Taylor. Shooting session che rende necessario il time-out di coach Crotti, con il tabellone che segna 34-28 a 4:46. La partita prende una svolta molto fisica, soprattutto sotto le plance dove Bortolin e Seck sgomitano al limite della legalità. L’attesissimo Ajayi riprende in mano la partita portando i suoi a soli tre punti di distanza dalla formazione di casa. Questo preoccupa non poco coach Crotti, che chiama immediatamente una sospensione ad un minuto e mezzo dalla fine del quarto. Osatwna commette un fallo sul tiro oltre l’arco, ai danni di Lewis a poco meno di due secondi dalla sirena. Questa ingenuità permette all’Avellino basket di concludere il quarto con quattro punti di vantaggio 44-40.

Il terzo quarto inizia con una distrazione difensiva degli irpini, che permette a Ladurner di segnarne due troppo semplici. Jurkataam risveglia la grinta, leggermente assopita, dei suoi compagni con una tripla sulla sirena dei ventiquattro. Earlington replica il compagno dall’arco e coach Moretti cerca di fermare l’avanzata biancoverde con un time-out. Tentativo dimostratosi vano. Earlington e Lewis mettono a referto otto punti di fila e portano il tabellone sul 64-49 a metà quarto. Torino risponde al fuoco con due canestri dall’arco di Gallo e Montano. Il tecnico biancoverde chiama preventivamente una sospensione e richiama i suoi, che riprendono immediatamente il controllo del match. Earlington, gran protagonista in questa porzione di gara, firma il più quindici a poco più di due minuti dalla fine del quarto. Un fallo subito, permette un viaggio in lunetta al nuovo acquisto avellinese, Lenti. Grazie al 2/2 ai liberi, il neo-lupo prende confidenza con i canestri del Pala Del Mauro e mette a referto anche il suo primo canestro da tre punti in maglia biancoverde. Il terzo quarto si conclude 80-61 per i padroni di casa.

Ad inizio quarto quarto, l’Avellino Basket sembra non avere l’energia che ha caratterizzato l’esuberante terzo periodo. Gli irpini hanno non poca difficoltà a trovare il fondo della retina, ma la Reale Mutua non riesce a capitalizzare questo black out. Il punteggio dopo due minuti e mezzo è fermo sull’82-64. Ladurner cerca di dare una scossa ai suoi con un tap-in ed un impressionante poster ai danni di Bortolin. Ajayi accoglie l’invito del compagno e grazie ad una bomba porta la Reale Mutua a tredici punti di distanza a poco meno di cinque minuti dalla fine del match. Sabatino dona un po’ di ossigeno ai suoi compagni con una conclusione delicata dalla media. Una tripla del sempre decisivo Mussini obblica Moretti al time-out, nella speranza di dare ai suoi un’ultima spinta verso il recupero. Il match termina con il successo biancoverde 92-79

PARZIALE: 24-18; 20-27; 36-18; 12-16



AVELLINO BASKET

Lewis 18, Jurkatamm 12, Sabatino 14, Mussini 13, Earlington 22, Maglietti, Lenti 5, Verazzo, Bortolin 8, Nikolic, Perfigli

All:Alessandro Crotti

REALE MUTUA TORINO

Taylor 22, Seck 4, Schina 3, Gallo 7, Osatwna, Montano 8, Landi 3, Severini2, Ajayi13, Ladurner 17

All: Paolo Moretti

TERNA ARBITRALE

Valerio Salustri di Roma (RM), Andrea Coraggio di Roma (RM), Pasquale Pecorella di Trani (BT)