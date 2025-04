New look per il team Eco Evolution Bike 2025

Con un design audace e colorato, il team atripaldese Eco Evolution Bike si prepara a conquistare la scena del ciclismo amatoriale con un new look abbinato alla divisa Blu/Celeste: casco, occhiali e calzini bianchi.

In un clima di festa e curiosità, la sala convention di Mielepiu (main sponsor del team) è stata il teatro che ha accolto dirigenti, atleti per la consegna del materiale tecnico. L’Antipasto della serata è stato il discorso del presidente Giuseppe Albanese che ha voluto ringraziare gli atleti e spendere due parole sulla stupenda stagione 2025: ogni anno mi ritrovo a esprimere la mia riconoscenza a tutti gli atleti e alla società per la soddisfazione, la passione e l’impegno dimostrato in questi anni e come ogni anno c’è tanto da ricordare e onorare . Il gruppo è sempre più unito è questo per noi dirigenti è un valore fondamentale che trasmette fiducia e armonia, pertanto, non vediamo l’ora di vedere in azione la squadra con questo new look dove il bianco contraddistinguerà’ i diciotto corridori del team per la stagione 2025che voglio mansionare: Marco Miele, Pasquale Manna, Pellegrino Tozzi, Adolfo Rodia, Alfonso Alvino, Marco Rodia, Mario Venezia, Carlo Taccone, Alberto Pisano, Francesco Ricci, Gennaro Giliberti, Alfredo Preziosi, Maurizio Cipolletta, Angelo Ruocco, Giuseppe Calabrese, Loukin Mikhail e Annalisa Albanese. Il ciclismo incarna lo spirito di determinazione e innovazione e come dimostrato il team Eco Evolution Bike mira a sostenere i valori dello sport, resilienza e della sostenibilità anche attraverso il rinnovamento del look che contraddistingue l’identità del team e di tutti coloro che ci sostengono: Mielepiu, Refinair, Mitsubishi, Fondital, FGM dei fratelli Ruggiero, MI.BA di Paco Barletta, Bliny Caffè, Satigas di Luigi Genovese, GI.BO e ROMA impresa edile di Alessandro Matarazzo.