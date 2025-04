Il Venerdì Santo ad Atripalda: domani sera la Via Crucis con la devozione dell’Incappucciato

Ritorna domani sera un pezzo di storia della Via Crucis di Atripalda. Si ripete la devozione dell’Incappucciato di Capo La Torre, con la sua veste storica indossata e tramandata di generazione in generazione dai figli maschi della famiglia Giovino.

Una tradizione che ha 150 anni di storia. Una devozione particolare quella della famiglia Giovino che, tramandata da padre in figlio, veste i panni del Nazareno da oltre cento anni. La figura dell’Incappucciato rivivrà grazie all’interpretazione di Enrico Giovino, il figlio Pellegrino sarà invece Gesù.

Anche quest’anno la Solenne Processione è stata organizzata insieme alle due parrocchie cittadine di Sant’Ippolisto e del Carmine con la Confraternita di Santa Monica, la Misericordia e la Pro Loco atripaldese in collaborazione con l’Amministrazione e l’Acm.

La processione, con la partecipazione di 40 figuranti con costumi d’epoca, prenderà il via alle ore 19.30 con l’uscita dell’Incappucciato da piazza Vittorio Veneto. Toccherà tutti i luoghi di culto della città e si concluderà a Rampa San Pasquale con l’interpretazione storica delle tre cadute e della crocifissione e la morte di Gesù.