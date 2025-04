«Sarà rinnovata la concessione per gli scavi all’Università di Salerno, che scade quest’anno. Inoltre, la Direzione Regionale ha già stanziato risorse proprie per ulteriori interventi. Cambia anche l’ingresso al parco da piazza Umberto». Novità per l’area archeologica di Abellinum: l’ingresso al parco è da piazza Umberto e non più da via Manfredi. A comunicarlo è stato giorni fa l’archeologo Mario Cesarano nominato nuovo responsabile territoriale del Museo Palazzo della Dogana dei Grani e del Parco Archeologico dell’Antica Abellinum.

Ad annunciarlo con un post anche il delegato alla Cultura e alla valorizzazione del Parco Lello Barbarisi: “Parco archeologico dell’Antica Abellinum in Atripalda (AV): da oggi l’ingresso al parco di Abellinum avviene da Piazza Umberto – 1^ Rampa San Pasquale. Era un obiettivo”.