Solo mille tifosi a Potenza per Sorrento-Avellino

Saranno solo mille i tifosi biancoverdi presenti sabato sera allo stadio “Viviani” di Potenza per la gara tra Sorrento e Avellino, penultima giornata del campionato di Serie C. Il match, in programma alle 18:30 si disputerà in campo neutro per l’indisponibilità dello stadio dei costieri.

Limitazioni di capienza e disposizioni di ordine pubblico hanno imposto il numero ridotto: un dato che fa discutere, considerando l’importanza della sfida per la promozione e la passione del tifo irpino, pronto come sempre a sostenere la squadra anche lontano dal Partenio. Ai biancoverdi manca un solo punto per festeggiare la promozione in B.