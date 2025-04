Il rito dei sepolcri del Giovedì Santo nelle chiese di Atripalda. Foto

Vasi con il grano germogliato simbolo del passaggio dalla morte di Gesù alla sua Resurrezione, pane e vino, piatti degli apostoli nell’ultima cena e il tabernacolo dove è collocata la SS. Eucaristia: questi i simboli sacri esposti ieri sera nelle chiese nel tardo pomeriggio del Giovedì Santo.

Il Giovedì Santo è il giorno della visita ai Sepolcri.

Anche le chiese di Atripalda hanno onorato la sacra tradizione religiosa.

Nelle foto i Sepolcri della madre di Sant’Ippolisto Martire, della chiesa di Santa Maria del Carmine, della chiesa di San Nicola da Tolentino e della cappellina sulla Maddalena, dove l’altare principale o un secondo laterale sono stati affogati in ricordo dell’ultima cena, con fiori e doni portati anche dai fedeli sul sepolcro di Cristo.

Difficile risalire alle origini di questo rito della Settimana Santa che culmina stasera con la processione della Via Crucis del Venerdì Santo che questa sera, come ogni anno attira, in città numerosi visitatori e fedeli. La Settimana Santa vive liturgicamente i suoi momenti più significativi nel Triduo Pasquale, passione, morte e resurrezione di Cristo.