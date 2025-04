La Scandone Avellino raggiunge l’obiettivo playoff, con una giornata d’anticipo, sconfiggendo al Pala Sassi di Matera la Virtus con il punteggio di 61-65 Tripudio biancoverde in terra lucana dove gli uomini di Sanfilippo dopo aver giocato un primo tempo sublime, hanno subito nel terzo quarto il ritorno dei padroni di casa ma, questa volta, il finale punto a punto ha premiato la tenacia e la voglia di vincere dei ragazzi di coach Sanfilippo che si portano a casa due punti pesantissimi e staccano il pass per la fase promozione in B1.

Con questa vittoria gli irpini raggiungono Reggio Calabria al quinto posto della classifica a 22 punti, con cui godono dello scontro diretto a favore in attesa del match di ritorno del prossimo turno.

Prestazioni importanti per Pichi e Stefanini, ma tutto il roster biancoverde ha contribuito al successo finale.

Partenza forte della Scandone Avellino che, messa bene in campo e forte in difesa con la sua zona, si porta sull’11-5 dopo una manciata di minuti e costringe coach Miriello al primo time out della partita. Stefanini sugli scudi in questo avvio di gara. I lupi scappano sul +10 a metà quarto grazie anche alle giocate di Jaskus sotto canestro. Matera si sblocca con le due triple consecutive di Rubinetti e Cioppa. Gli irpini, però, giocano bene, escono con rapidità al tiro e sprecano pochi possessi trovando sempre la via del canestro. Qualche leggerezza in difesa consente ai padroni di casa di rifarsi sotto con il solito Rubinetti. Al 10’ 19-25 per Avellino.

Secondo quarto che si apre con le tre triple consecutive di Stentardo, Cantone e Soliani; il playmaker partenopeo diventa un fattore determinante in questo momento della gara, con le sue giocate risulta imprendibile alla difesa biancoblu. Massimo vantaggio Avellino: +14 a metà quarto.

Bagdonavicius prova alzare le percentuali al tiro dei padroni di casa. Dalla lunga distanza Iannicelli risponde a Rubinetti e la Scandone mantiene un discreto vantaggio sugli avversari. Una tripla pazzesca di Trapani sulla sirena fissa il risultato sul 32-46 dopo 20 minuti.

Si ritorna in campo con Cioppa protagonista per i materani che accorciano lo svantaggio approfittando di qualche errore di troppo in casa Avellino, alle prese con le prime difficoltà. Le giocate di Zanetti riportano i biancoblu a soli due possessi dagli avellinesi che vedono arginare le loro trame offensive da una difesa asfissiante messa in campo dagli uomini di coach Miriello.

Avellino non segna più. Rubinetti da tre punti completa la rimonta sul finire del quarto. Al 30’ 50-51 per la Scandone.

Matera inizia l’ultimo quarto con grande energia e Rubinetti porta i suoi a condurre la gara per la prima volta dall’inizio dell’incontro. Bagdonavicius sotto canestro fa valere tutta la sua fisicità e atletismo e per gli ospiti si mette male. Sanfilippo richiama i suoi in panchina. Pichi e Stefanini riportano in vantaggio i biancoverdi con un break di 5-0 a tre minuti dalla fine. La gara è in totaleequilibrio. Jaskus sbaglia due liberi fondamentali. A 30 secondi dalla fine il tabellone dice +1 per gli ospiti. Bagdonavicius ha la possibilità del controsorpasso ma fa 0/2 ai liberi. Trapani, invece, dalla lunetta è glaciale e sono i liberi della vittoria. La Scandone espugna il Pala Sassi con il punteggio di 61-65.

Queste le dichiarazioni dell’assistant coach Iannicelli al termine della gara: “Abbiamo finalmente ipotecato la qualificazione ai play off che inseguivamo da tempo. Oggi grande prova di carattere e di squadra dei ragazzi. Fondamentale è stata la nostra tenuta difensiva, tenere Matera a 61 punti non è cosa da poco. Dopo un grandissimo primo tempo, si sono abbassate le percentuali nella seconda parte della gara ma, con tanta voglia e determinazione, ci siamo ricompattati nel momento chiave del match. E’ una vittoria che vale doppio. Ora non dobbiamo fermarci; c’è un’altra partita all’orizzonte per migliorare la nostra posizione in classifica e poi c’è la post season che è un campionato a parte”

Dopo la pausa di Pasqua, la Scandone Avellino tornerà in campo domenica 27 aprile al Del Mauro per ospitare la Viola Reggio Calabria.

Parziali: 19-25; 13-21; 18-5; 11-14

Tabellino

Matera. De Rosa, Digno, Zanetti 5, Ronca 3, Cioppa 12, Dottorini, Airaghi 5, Bagdonavicius 16, Divac, Rubinetti 20, De Mola. Coach Miriello

Avellino. D’Offizi , Cantone 8 , Zanini , Iannicelli 3 , Trapani 10 , Soliani 8 , Stefanini 10 , Pichi 11 , Jaskus 9 , Stentardo 6, Iacorossi. Coach Sanfilippo

Ufficio Stampa