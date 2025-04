Atripalda esplode di entusiasmo per la promozione dell’Avellino in Serie B

Atripalda esplode di entusiasmo per la storica promozione dell’Avellino in Serie B. Da giorni le strade e le piazze si sono tinte di biancoverde: bandiere sventolanti, striscioni, cori e una coreografia che ha “abbracciato” i platani di via Appia.

Davanti al maxischermo allestito dall’Amministrazione nell’anfiteatro della villa comunale “Don Giuseppe Diana”, 500 tifosi si sono stretti in un’unica esultanza. Una vera e propria “bolgia”: il cielo s’è riempito di fumogeni, i cori hanno scandito l’inno della squadra, e dal pubblico sono scoppiati applausi e urla di gioia non appena è arrivata la conferma matematica della promozione.

«C’è un fermento incredibile», ha commentato il sindaco Paolo Spagnuolo. «Atripalda ha sempre avuto un cuore da “lupi irpini”: ai tempi della Serie A c’erano tre club e oggi vediamo centinaia di giovani che hanno tappezzato la città di biancoverde. È un segno di socialità, aggregazione e profonda appartenenza».