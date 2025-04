Via Crucis 2025, grande partecipazione di fedeli alla processione del Venerdì Santo. FOTO

Grande partecipazione di fedeli ad Atripalda nel Venerdì Santo, in occasione della tradizionale devozione all’Incappucciato e alla Crocifissione di Gesù. Una manifestazione che vanta 150 anni di storia e in cui la famiglia Giovino ricopre un ruolo d’onore: da oltre un secolo, infatti, i suoi componenti – padre dopo figlio – indossano il saio del Nazareno.

La figura dell’Incappucciato rivive ogni anno grazie all’interpretazione di Enrico Giovino, che riprende l’antica veste tramandata dai suoi avi e rievoca il ruolo che fu del compianto padre Pellegrino, dal 1948 al 1980. La parte di Gesù Cristo, nella processione, nella Passione e nella Crocifissione, è affidata al figlio di Enrico, anch’egli di nome Pellegrino.

La processione è partita da piazza Vittorio Veneto, ha proseguito lungo via Roma con l’incontro con Pietro presso la chiesa di Santa Maria del Carmine e con la Madonna in piazza Tempio Maggiore. Sul sagrato della chiesa madre di Sant’Ippolisto si è svolta la scena della flagellazione, seguita, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, dall’incontro con le Pie Donne, per concludersi infine sulla Rampa San Pasquale con le tre cadute di Cristo e la sua Crocifissione.