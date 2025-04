Avellino-Altamura, sold out domenica sera al Partenio-Lombardi

E’ sold out per l’ultima gara di campionato di serie C che si giocherà domenica sera, alle ore 20, contro l’Altamura. Al Partenio-Lombardi sarà festa per la promozione in B conquistata sabato scorso a Potenza con il Sorrento.

Tutti i biglietti sono stati venduti in poche ore, anche il settore riservato ai diversamente abili.

Lo stadio sarà gremito fino all’ultimo posto per sostenere i lupi di mister Raffaele Biancolino nell’ultima partita prima della doppia uscita di Supercoppa.