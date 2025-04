Irpinia Corre, tutto pronto per il 4 maggio ad Atripalda con Ghemon: martedì 29 aprile conferenza stampa

Gara podistica l’Irpinia Corre, tutto pronto per la 10 km di Atripalda in calendario il 4 maggio 2025. Partenza da Piazza Umberto I alle 10.00. Le iscrizioni sono consentite fino al 30 aprileaccedendo al portale www.garepodistiche.com . Il testimonial d’eccezione dell’edizione 2025 sarà il cantante, performer e runner avellinese Ghemon, pronto a correre per le strade del Sabato.

L’evento sportivo – patrocinato dal Comune di Atripalda e dalla Provincia di Avellino – verrà presentato in conferenza stampa martedì 29 aprile a partire dalle ore 10, presso il circolo della stampa di Avellino.

Parteciperanno:

Gianni Solimene , presidente ASD Irpinia Corre

Domenico Landi , vice sindaco del comune di Atripalda

Antonio Guancia , assessore allo Sport del comune di Atripalda

Carlo Cantales , speaker della manifestazione e delegato del presidente nazionale della Fidal (Federazione italiana atletica leggera)

Giuseppe Saviano , delegato Coni Avellino

Gianpaolo Londra , US Acli Avellino

Media partner della manifestazione: Radio Punto Nuovo, SportChannel 214