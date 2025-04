Pasquale Penza si dimette dopo solo un mese dalla guida dell’Acs di Avellino

In piena crisi al comune di Avellino per il nuovo braccio di ferro in atto tra il sindaco Laura Nargi e l’ex sindaco Gianluca Festa sull’approvazione Bilancio di previsione, si è dimesso l’amministratore Pasquale Penza e il revisore dei conti di Acs, Francesco De Blasi.

Dimissioni che arrivano alla vigilia dell'approvazione del bilancio della partecipata, che non ha i conti in regola dal 2022.

Il professionista atripaldese aveva accettato la nomina a metà marzo, dopo una decina di giorni di riflessione.

Penza aveva preso il posto dell’ex presidente di Acs, il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo.

L’Acs si trova in una situazione molto complicata, con due bilanci ancora da approvare perché non c’è stata la ricapitalizzazione del comune capoluogo.