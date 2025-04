Domani XI edizione del Premio Internazionale San Valentino – Città di Atripalda

Siamo alla vigilia di un evento importante, quello dell’XI edizione del Premio Internazionale San Valentino – Città di Atripalda che avrà luogo il 26 aprile alle 16,30 presso Hotel Bel Sito-Le Due Torri di Manocalzati (Avellino), per poi concludersi il 27 mattina, a partire dalle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Atripalda. Dieci saranno gli studenti premiati, cinque per le scuole medie e cinque per superiori; dopo le declamazioni dei dieci componimenti poetici selezionati, scopriremo insieme chi avrà vinto e poi inaugureremo l’undicesima stele in ceramica, con le quattro poesie vincitrici per le sezioni Lingua, Vernacolo e Studenti. Quest’anno la kermesse si preannuncia ricca di importanti novità, una manifestazione cresciuta notevolmente negli anni, che richiama poeti, artisti e personalità di spicco, non solo nazionali ma anche internazionali, dando lustro alla nostra città ed accendendo i riflettori sulle sue bellezze storico- culturali nonché sulle ancestrali tradizioni della Valle del Sabato. Oltre al patrocinio della Regione e della Provincia di Avellino, sono stati molti i comuni e le associazioni che hanno affiancato ACIPeA nel suo percorso di divulgazione culturale, tra cui naturalmente il Comune di Atripalda rappresentato dal sindaco Paolo Spagnuolo. La serata presentata dalla fondatrice e presidente dell’associazione ACIPeA, Lucia Gaeta, vedrà al suo fianco nel corso della serata non solo agli autori premiati, ma anche le varie cariche istituzionali presenti. La Madrina dell’evento, la dott.ssa Daniela Cecchini, giornalista, scrittrice e poetessa, ci raggiungerà da Roma. Mentre due nomi illustri irpini saranno i destinatari del Premio alla Carriera Abellinum di quest’anno: il Gen. le Antonio Caputo e la Presidente de “Le Donne del Vino” Daniela Mastroberardino, entrambi con il loro esempio e la loro missione, sia sul campo lavorativo che su quello umano, hanno lasciato segni forti e tangibili del loro operato e contributo alla società. A questi, si va ad aggiungere anche un altro Premio alla Carriera Abellinum 2025, che sarà consegnato al poeta e scrittore Vittorio Di Ruocco da Pontecagnano (SA), per l’alto merito poetico. Cinque, invece, saranno i Premi Città di Atripalda 2025 assegnati, con destinazioni Calabria, Puglia, Lazio e Toscana, mentre uno resterà nella nostra Campania. I Monaghan Duo, invece, con le loro varie performance artistiche, doneranno al pubblico presente grandi emozioni.

L’evento aperto al pubblico sarà trasmesso in diretta Facebook.