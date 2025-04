Torna la Domenica Sportiva ad Atripalda: domani terza edizione in piazza Umberto

Siete pronti a vivere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della salute? Atripalda vi aspetta domani, domenica 27 aprile, tra Via Roma e Piazza Umberto I, dalle 10:00 alle 13:00, per un evento imperdibile e gratuito!

Tantissime associazioni sportive vi coinvolgeranno con dimostrazioni, attività pratiche e momenti di gioco per tutte le età. Un’occasione unica per scoprire nuovi sport, mettersi alla prova e trascorrere del tempo insieme in allegria!

Non solo sport! Ci saranno anche spazi dedicati all’aggregazione e al sociale, per promuovere il benessere e la salute di tutta la comunità. Un evento che unisce movimento, consapevolezza e solidarietà!

Per l’occasione, l’amministrazione comunale invita le attività commerciali a prevedere un’apertura domenicale.

L’Assessore allo Sport, Antonio Guancia, dichiara:

“La Domenica Sportiva non è solo un evento, ma una festa della comunità. Vogliamo promuovere i valori sani dello sport e l’importanza della prevenzione, creando un’occasione di incontro e condivisione per tutti i cittadini. Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata indimenticabile!”

I dettagli dell’evento:

Dalle 10:00 alle 12:00: tappa federale di pallavolo S3

Dalle 10:00 alle 12:00: torneo Mini basket

Dalle 10:00 alle 12:00: torneo di calcio in gabbia.

I più piccoli potranno provare i seguenti sport: tennis, pallavolo, basket, calcio, tennis tavolo, scherma, pattinaggio, kickboking, taekwondo, danza aerea, hip hop.

Gli adulti invece: fit box, jump fit,pilates, posturale, danza del ventre, macumba, fitness.

👉 Non mancate! Venite a vivere Atripalda in movimento, tra sport, salute e tanto divertimento! 🎯

Tra gli allegati al post anche le ordinanze indicanti le disposizioni in materia di circolazione stradale.