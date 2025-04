Don Luca Monti in pellegrinaggio a Roma per pregare Papa Francesco

Una fila silenziosa di fedeli, in gran parte vestiti a lutto, si è snodata nei giorni scorsi in Piazza San Pietro per rendere omaggio al defunto Santo Padre. Tra di loro, proveniente da Atripalda, c’era Don Luca Monti, parroco della chiesa madre di Sant’Ippolito Martire.

“Siamo arrivati a Piazza San Pietro per salutare il defunto Santo Padre. Portiamo la preghiera di tutti e a tutti offriamo la nostra”, ha scritto Don Monti in un post pubblicato sui social. Accompagnato da due giovani seminaristi, il sacerdote ha percorso le vie di Roma con il cuore colmo di devozione, condividendo con i fedeli giunti da ogni angolo d’Italia un momento di preghiera e di commiato. Un momento di raccoglimento e speranza.

Giunti davanti alla Basilica, Don Luca Monti e i suoi hanno sostato in silenzio di fronte alla bara del Pontefice, deposta sotto il colonnato del Bernini. Il parroco ha guidato una breve preghiera, invocando la misericordia divina e affidando al cielo le intenzioni di tutta la comunità di Atripalda. “In questi giorni di grande dolore la fede ci sostiene e ci unisce: pregare insieme significa rinnovare la speranza in un futuro di pace e carità”.

Molti gli occhi lucidi in fila e mani unite in segno di comunione. Don Luca Monti il giorno della scomparsa del Papa aveva postato una foto insieme con il Santo Padre. La sua presenza a San Pietro ha voluto simboleggiare come ogni realtà ecclesiale, anche la più distante, partecipi al grande lutto che ha colpito la Chiesa universale. È’ stato anche un modo di ringraziarlo per la vicinanza ricevuta dal Santo Padre dopo la morte della sorella deceduta durante un attentato terroristico in Bangladesh:”Incoraggiò me e la mia famiglia ad andare avanti nella strada del perdono”.

Nonostante la dolorosa circostanza, la visita di Don Monti non è stata soltanto un addio, ma anche un’occasione per rinnovare il vincolo di affetto e di preghiera verso il successore di Papa Francesco. Al termine del pellegrinaggio, Don Monti ha fatto ritorno ad Atripalda con la certezza di aver portato un abbraccio spirituale a tutta la sua comunità. Un gesto semplice, ma carico di significato: la fede che si fa pellegrinaggio, il dolore che si trasforma in preghiera, l’unità della Chiesa che si manifesta nell’omaggio reso al suo Capo e nell’invocazione per chi dovrà raccoglierne l’eredità.