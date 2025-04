La Scandone Avellino batte la Viola Reggio Calabria con il punteggio di 80-75.

La Scandone Avellino chiude i play In con una grandissima vittoria e sconfigge al Del Mauro la Viola Reggio Calabria con il punteggio di 80-75 dopo un over time.

Successo fondamentale per gli uomini di coach Sanfilippo che salgono al quinto posto della classifica a 26 punti e si regalano i quarti di finale dei play off contro la Pallacanestro Angri.

Parte forte Reggio Calabria con un’ottima intensità in difesa e grande aggressività in attacco. Di Ani e Dell’ Anna i primi canestri della gara. Avellino inizia a macinare gioco sull’asse Trapani – Stefanini.

Tanti, però, gli errori su entrambi i lati del campo frutto anche del prevalere delle rispettive difese sugli attacchi. La partita si presenta molto maschia e fisica. Al 10’ 13-14 per i calabresi.

Il primo vantaggio avellinese è firmato da Cantone, impeccabile dalla lunga distanza: due triple consecutive per il playmaker partenopeo. Soliani s’iscrive a referto con una nuova tripla dai 6,75 ma Simonetti risponde colpo su colpo con due ottime giocate in avvicinamento al canestro e riporta i suoi in avanti. Coach Sanfilippo chiama i suoi in panchina per il primo time out dell’incontro. Iannicelli interrompe il lungo digiuno biancoverde con l’ennesima tripla della gara. E’ il canestro dalla lunga distanza l’arma migliore dei padroni di casa in questa parte del match.

La Scandone chiude le linee di passaggio agli ospiti che hanno difficoltà a fare canestro. Troppo frenesia tra i nero arancio soprattutto sotto le plance. In un amen i lupi mettono il solco: la schiacciata di Stentardo e le triple di Stefanini e Soliani segnano il massimo vantaggio di Avellino: +10 a pochi minuti dalla chiusura del secondo quarto. Questa volta è coach Cadeo a fermare l’inerzia della gara. Reggio mette a segno un nuovo parziale di 7-0 con Stamatis e Bangu.

Si va all’intervallo lungo sul 30-27 per i padroni di casa.

Si ritorna in campo con Pichi che sale in cattedra: due triple di fila per il centro ligure che allunga il vantaggio dei padroni di casa. Reggio Calabria non molla e con l’energia di Ani e Simonetti mette a dura prova la difesa avellinese. Gli irpini sbagliano molto dai liberi e non approfittano delle difficoltà degli ospiti. Capitan Trapani toglie le castagne dal fuoco sul finire del quarto. Al 30’ il tabellone dice 50-42.

Inizia l’ultimo quarto con la pressione difensiva di Reggio a tutto campo che complica i piani offensivi dei lupi. Ani e Paulinus riportano ad un solo possesso dagli avversari. Avellino non segna più e soffre la fisicità dei calabresi. Ani riporta la gara in parità, ma Pichi da tre ricaccia in dietro gli avversari. La gara resta equilibrata. Paulinus e Stefanini sono i protagonisti dei minuti finali. Un canestro formidabile di Jaskus sembra mettere il sigillo sulla partita, ma Idiaru all’ultimo secondo mette la tripla del pareggio e si va all’overtime. Al 40’ 68-68.

Nell’over time Jaskus protagonista, è la guardai lituana a prendere in mano la squadra con due tiri da tre che consentono agli irpini di restare in vantaggio. Idiaru sbaglia dei liberi preziosi per gli ospiti mentre Cantone mette il sigillo finale sulla vittoria dei lupi.

La Scandone Avellino batte la Viola Reggio Calabria con il punteggio di 80-75.

La gara 1 dei quarti di finale dei play off promozione è prevista domenica 11 maggio contro la Pallacanestro Angri.Parziali: 13-14; 17-13; 20-15; 18-26; 12-7

Tabellino

Avellino. D’Offizi, Cantone 10, Zanini 2 , Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 11 , Stefanini 12 , Pichi 15, Jaskus 15, Stentardo 2, Iacorossi. Coach Sanfilippo

Reggio Calabria. Idiaru 6, Ani 14, Paulinus 10, Traore 2, Simonetti 14, Marinelli, Boniciolli 4, Donati 5 , Stamatis 15, Dell’Anna 3, Bangu 2 . Coach Cadeo