L’Avellino Basket espugna Cremona per 101-90

Nell’ex feudo di coach Crotti, l’Avellino Basket ha affrontato e battuato la Ju.Vi. Cremona 101-90. Un match già reso complicato dall’assenza di Bortolin, che è diventato più indisioso con i falli commessi da Nikolic, tre già nel primo quarto. Nonostante ciò il team avellinese ha giocato la sua pallacanestro conquistano il successo con una ripresa di altissimo livello. Trascinatori Lewis, autore di 23 punti ed 11 rimbalzi ed Earlington, che ha chiuso con 21 punti. Il successo permette di concludere la regular season al decimo posto, avere il fattore campo al primo turno di play-in affrontando Brindisi.

La gara inzia con delle novità per coach Crotti. Il tecnico presenta Sabatino in quintetto con Mussini che parte dalla panchina. Una decisione dettata dalla motivazione di allungare la panchina, portando soprattutto punti. Il match è inizialmente equilibrato, il primo allungo irpino è a metà del primo quarto con Mussini che spinga i biancoverdi sull’8-11. La parità è raggiunta con Gianmarco Bertetti con la tripla dell’11-11.Sarà proprio la guardia italiana assieme a Tortù a permettere alla JuVi di andare sul + 3 (24-21) Nel primo periodo gli attacchi prevalgono sulle difese e dopo dieci minuti il punteggio dice: 27-23 per i padroni di casa.

L’avvio del secondo periodo è totalmente di marca lombarda. La squadradi Bechi con un canestro in transizione di Washington raggiunge il +8 (37-29). Avellino non c’è: una palla persa dopo l’altra consegna possessi alla squadra di gara che vede salire in cattedra il leader offensivo Washington. Avellino sembra assente, Cremona ne approfitta ed arriva a toccare il +14 (43-29). Dopo il time-out chiamato da Crotti gli irpini piazzano un parziale di 11-0 (43-40). Sul finale di secondo periodo Avellino completa la rimonta. Lewis con un gioco da tre punti regala il +2 (45-47) agli irpini.

Cremona apre le ostilità del secondo tempo con un minibreak di 4-0 (49-47). Il match ritorna ad essere equilibrato come in avvio di gara, ma iniziano a pesare i rimbalzi offensivi conquistati dai padroni di casa, che approfittano delle assenze irpine sotto le plance. Cremona allunga sul 56-51 con Giombini a vestire i panni del protagonista. Avellino è brava a non mollare e e portarsi sul +5 (65-70) con due canestri di Nikolic.

I biancoverdi iniziano avanti il quarto periodo 69-73. Avellino riesce in qualche modo a portarsi anche sul +6 (71-77) con i tiri liberi di Verazzo in avvio di periodo. I biancoverdi Crotti guidano il match, pur soffrendo i centimetri degli avversari si arriva a toccare il +10 (79-89). La compagine avellinese è in pieno controllo ed arriva a conquistare il successo al PalaRadi con il punteggio di 90-101.



Parziali: 27-23; 45-47; 69-73; 19-26



FERRARONI JUVI CREMONA

Washington 18, Polanco 11, La Torre 4, Barbante 7, Morgillo 6, Tortu 8, Galantini, Massone 11, Bertetti 7, Giombini 18, Frigerio

All. Luca Bechi

AVELLINO BASKET

Lewis 23, Jurkatamm 9, Sabatino 20, Mussini 11, Earlington 21, Maglietti 2, Verazzo 8, Lenti 3, Nikolic 4, Perfigli

All: Alessandro Crotti

TERNA ARBITRALE

Stefano Ursi di Livorno, Alessandro Costa di Livorno, Luca Bartolini di Fano