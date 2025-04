Grande successo per la terza edizione de “La Domenica Sportiva” ad Atripalda, evento che ha visto come protagonista il presidente dell’Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino. Il patron della squadra neo promossa in Serie B ha trascorso l’intera mattinata nella cittadina del Sabato per premiare gli atleti che hanno preso parte alla kermesse.

Accanto a lui anche Marco Trasente, presidente della Scandone Avellino, che si è complimentato con D’Agostino per la storica conquista della Serie B.

«Una tradizione che abbiamo introdotto con la nostra amministrazione insieme all’assessore Guancia», commenta il sindaco Paolo Spagnuolo. «Quest’anno la manifestazione è ulteriormente cresciuta sia in termini di presenze sia di discipline sportive che si sono esibite e che sono state promosse. Per noi è importante che questa giornata non sia solo un momento di aggregazione, con Atripalda regina dello sport, ma anche un’occasione per lanciare messaggi culturali. Domenica prossima, inoltre, ospiteremo un altro importante evento, l’Half Marathon, organizzato con il patrocinio e il supporto logistico dell’associazione Irpinia Corre, senza dimenticare il passaggio del Giro d’Italia e della Carovana Rosa», sottolinea il primo cittadino.

Un pensiero commosso è stato dedicato infine a Giuseppe Morgillo, anima sportiva di Atripalda, scomparso prematuramente: «Un amico, un esempio di entusiasmo e amore per la vita, che sarebbe stato sicuramente orgoglioso di questa giornata di sport. A lui la dedichiamo», ha dichiarato il sindaco.

L’assessore allo sport Antonio Guancia ha dichiarato: “Eventi come ‘La Domenica Sportiva’ non solo celebrano il valore dell’attività fisica, ma rafforzano il senso di comunità e appartenenza. Vedere così tante persone, di ogni età, partecipare con entusiasmo è la testimonianza più bella del nostro lavoro.”