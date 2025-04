SuperCoppa di serie C: sabato al Partenio-Lombardi l’Avellino affronta il Padova

In base ai risultati conseguiti al termine del Campionato Serie C NOW 2024-2025, le società classificate al primo posto dei rispettivi gironi, sono ammesse alla disputa della 25ª Edizione della

Supercoppa Serie C:

GIRONE A: Padova

GIRONE B: Virtus Entella

GIRONE C: Avellino

La Supercoppa è organizzata direttamente dalla Lega Pro, con la collaborazione delle tre Società, secondo le norme previste dal Regolamento della Supercoppa di cui al Com. Uff. n. 274/L del 02.04.2025 di Lega Pro.

Si riporta di seguito la gara della 1ª Giornata della Supercoppa Serie C determinata tramite sorteggio in data odierna, in applicazione del Regolamento, in programma nella data e con il relativo orario d’inizio:

SABATO 03 MAGGIO 2025

1ª GIORNATA

AVELLINO – PADOVA Ore 19.00

Riposa: VIRTUS ENTELLA

Modalità di svolgimento

Le tre squadre come sopra individuate, sono state raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata.

Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date e secondo le modalità di

seguito riportate:

1ª giornata – SABATO 03 MAGGIO 2025

– tramite sorteggio sono state individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2ª giornata – SABATO 10 MAGGIO 2025

– si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3ª giornata – SABATO 17 MAGGIO 2025

– la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) b) c) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettivaposizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2024-2025 e Le sarà assegnato il relativo Trofeo.

Firenze il 28 aprile 2025

IL PRESIDENTE

(Matteo Marani)