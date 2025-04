Play In: giovedì 1 maggio al PalaDelMauro primo match contro la Valtur Brindisi

La S.S. Avellino Basket rende noto che prosegue la prevendita del match in programma giovedì 1 maggioalle ore 21.00 al PalaDelMauro e valido per il primo turno di play-in. Il club biancoverde precisa che il match contro la Valtur Brindisi non rientra tra le gare presenti in abbonamento e che per assistere all’incontro sarà necessario acquistare il tagliando online su www.go2.it, presso i rivenditori autorizzati o presso la biglietteria del PalaDelMauro.

Allo stesso tempo la società biancoverde comunica di aver prolungato fino a domani sera il diritto degli abbonati di conferma del proprio posto a sedere, con la possibilità di acquistare il biglietto a prezzi agevolati.

Prezzi dei biglietti per gli abbonati alla stagione 2024/2025

Curva Sud: 4 euro;

Tribuna Terminio Inferiore: 12euro;

Tribuna Terminio Superiore: 8 euro;

Tribuna Vip: 20 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: 12 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 8 euro;

Tribuna Vip: 20 euro euro.

I non abbonati potranno acquistare il tagliando per assistere al match a partire da oggi.

Questi i prezzi:

Curva Sud: 5 euro;

Tribuna Terminio Inferiore: 18 euro;

Tribuna Terminio Superiore: 12 euro;

Tribuna Vip: 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: 18 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 12 euro;

Tribuna Vip: 40 euro euro.

Settore Ospiti

Saranno disponibili 50 biglietti a 10 euro per la tifoseria organizzata.

Per tutti gli altri sostenitori ospiti il tagliando costerà 15 euro.

La biglietteria del PalaDelMauo rispetterà i seguenti orari:

Mercoledì 10-13 / 16-19

Giovedi 10-13

Giovedì pomeriggio sarà possibile acquistare i tagliandi dalle 18:30 fino all’inizio del match.