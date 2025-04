Sarà ripristinato il funzionamento dell’orologio della Dogana dei Grani

Sarà presto ripristinato il funzionamento dell’orologio della Dogana dei Grani, in piazza Umberto I. «Nel frattempo — spiega il consigliere comunale con delega alla Cultura e ai Beni Archeologici, Lello Barbarisi — maturino i grandi progetti che potranno cambiare il nostro destino e consegnarci una prospettiva anche nuova. Abbiamo l’obbligo di occuparci del recupero della memoria e delle tradizioni. Lo scorso anno ho richiesto un sopralluogo di un tecnico specializzato di una ditta che si occupa di orologi a torre, per valutare il ripristino del nostro antico orologio: non suona più i quarti, le mezz’ora e le ore perché il martello si è ossidato e la centralina di comando non è più funzionante. L’orologio continua a girare, ma ha perso le sue funzioni originali».