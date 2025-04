Tutto pronto ad Atripalda per la gara podistica l’Irpinia Corre: Ghemon ospite di eccezione. Foto

L’attesa è finita! Questa mattina, al Circolo della Stampa di Avellino, è stata presentata ufficialmente la nuova edizione della gara podistica L’Irpinia Corre che si terrà domenica 4 maggio.

Un evento che unisce sport, passione e il meraviglioso paesaggio irpino. Atleti, appassionati e famiglie: preparate le vostre scarpe da corsa per una giornata all’insegna del movimento e della condivisione.

Data della gara: domenica 4 maggio

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica tra le bellezze della nostra terra.

Il Vicesindaco dott. Domenico Landi ha commentato: “Irpinia Corre non è solo una gara podistica, ma un momento di aggregazione per tutta la comunità. È un’occasione per valorizzare il nostro territorio attraverso lo sport e creare un legame ancora più forte tra i cittadini.”

L’Assessore allo Sport Antonio Guancia ha aggiunto: “Questo evento rappresenta un’opportunità per promuovere uno stile di vita sano e attivo. Siamo orgogliosi di vedere atleti di ogni età partecipare con entusiasmo, contribuendo a rendere questa gara un appuntamento imperdibile.”

Iscrizioni aperte fino a domani mercoledì 30 aprile! [www.garepodistiche.com]