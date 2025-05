Serata di gala a Villa Orsini per l’Us Avellino 1912: fuochi d’artificio, cori e una mega torta per festeggiare la promozione in Serie B. FOTOSERVIZIO

Serata di gala a Villa Orsini per l’Us Avellino 1912: fuochi d’artificio, cori e una mega torta per festeggiare la promozione in Serie B

Un’atmosfera magica ha avvolto Villa Orsini, a Mirabella Eclano, teatro della serata di gala organizzata dall’Us Avellino 1912 per celebrare la storica promozione in Serie B. La proprietà con il presidente Angelo Antonio D’Agostino con la moglie Antonella e il figlio Giovanni, dirigenti, staff tecnico con mister Raffaele Biancolino, calciatori e sponsor si sono ritrovati per un evento indimenticabile, all’insegna dell’orgoglio biancoverde.

Momento clou della serata il taglio di una spettacolare torta raffigurante il logo della società, simbolo tangibile del traguardo raggiunto, seguito da un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio che ha illuminato il cielo e scaldato i cuori dei presenti.

A fare da colonna sonora alla festa, i cori lanciati dall’attaccante Cosimo Patierno, con tutta la squadra a intonare a squarciagola “E tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di Sabato” e “Perdutamente” – inni che raccontano la passione viscerale che lega la piazza ai suoi Lupi.

Una notte di emozioni, sorrisi e orgoglio che apre ufficialmente una nuova avventura tra i cadetti per l’Avellino, con la consapevolezza di avere alle spalle una tifoseria che non smette mai di sognare.