Apre il cantiere per il nuovo Distretto Sanitario di Atripalda: un investimento da 3 milioni di euro

È ufficialmente partito il cantiere per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario di Atripalda. L’intervento rientra nel programma di investimenti dell’Asl Avellino per l’edilizia sanitaria ed è finanziato dalla Regione Campania con risorse pari a circa 3 milioni di euro. Il nuovo presidio sorgerà in via Pianodardine – contrada Valleverde, nei pressi dello svincolo della Variante 7Bis, proprio di fronte alla scuola media “Masi”.

Gli operai della ditta incaricata hanno già recintato l’area e avviato i primi lavori di sbancamento, eseguiti sotto la supervisione di un archeologo, come previsto dalla normativa. La durata del cantiere è stimata in un anno, al termine del quale i laboratori, gli ambulatori e la guardia medica attualmente situati in via Manfredi si trasferiranno nella nuova struttura.

A illustrare i dettagli è il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, che detiene anche la delega all’Urbanistica:

«Appena insediato, raccolsi le preoccupazioni del direttore generale dell’Asl, Mario Ferrante, per i ritardi accumulati nell’iter di approvazione del progetto. Si trattava di un’opera importante, già finanziata, ma bloccata da alcune criticità. Presi un impegno immediato con l’ufficio urbanistico, che ha lavorato con grande disponibilità. Abbiamo organizzato diversi incontri, anche con il proprietario di un lotto non ancora ceduto bonariamente, per evitare procedure di esproprio che avrebbero allungato ulteriormente i tempi».