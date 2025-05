La stagione dell’Avellino Basket si interrompe al primo turno dei play in contro Brindisi

La stagione dell’Avellino Basket si interrompe al primo turno dei play in contro la Valtur Brindisi. I pugliesi sono stati in vantaggio dal primo minuto, traballando soltanto nella prima metà dell’ultimo quarto. A guidare la formazione di coach Bucchi la potenza fisica di Vildera, a referto con venticinque punti. Coach Crotti:”E’ stata una bella stagione con il rammarico dell’epilogo, ma abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere senza risparmiare una goccia di sudore. Ci dispiace, ma siamo contenti della stagione”.

Polveri bagnate in avvio di gara per i ragazzi di coach Crotti. Dopo due minuti di gioco un fallo e canestro di Odgen porta la Valtur Brindisi in vantaggio 0-7. Nikolic servito da Mussini iscrive i biancoverdi al match, spezzando un digiuno di più di centoventi secondi. Dopo metà quarto l’Avellino Basket è ancora in difficoltà. Gli irpini subiscono la fisicità di Odgen e di Vildera padroni del pitturato. A 3:18 dalla fine, un tiro dalla media di Calzavara obbliga coach Crotti al primo timeout della gara col punteggio fermo sul 7-18 per la New Basket. Mussini e Maglietti riescono a restituire un po’ di ossigeno all’offensiva avellinese, mentre nell’altra metà campo si cerca un modo per arginare Vildera, già in doppia cifra. Con pochi decimi sul cronometro un’ingenuità di Verazzo regala tre liberi a Calzavara. La sirena congela il risultato del primo quarto sul 16-25 per i pugliesi.

Il secondo quarto si sblocca grazie ad un magheggio di Arletti, che realizza dalla media nonostante la magistrale difesa biancoverde. Dopo poco più di tre minuti di gioco Lewis si iscrive alla gara con un tripla, portando il punteggio sul 21-32 . La partita si fa parecchio fisica da entrambi i lati ed il ritorno in campo di Vildera evidenzia le difficoltà avellinesi sotto le plance. I primi cinque minuti del quarto si concludono con i pugliesi in vantaggio 25-37. Il viaggio in lunetta di Lewis riporta energia agli irpini, che sembrano aver ripreso in mano le redini del match tornando a meno otto dalla Valtur Brindisi. Ad 1:12 dalla fine del quarto, coach Bucchi richiama i suoi in panchinaper qualche palla persa di troppo, ma nonostante ciò, la New Basket rimane in vantaggio 32-41. Odgen e Mussini si esibiscono in un botta e risposta dall’arco che porta il punteggio sul 35-44 alla fine del secondo quarto.

Brown risponde presente in avvio di terzo quarto, cinque punti di fila per l’ex Cremona. Una sanguinosa palla persa di Mussini permette il contropiede brindisino, che porta il punteggio sul 37-53 dopo 180 secondi di gioco. Nei primi cinque minuti del secondo periodo le percentuali hanno un netto calo, entrambe le squadre hanno difficoltà a trovare il fondo della retina. A 3:47 dalla fine del quarto, Verazzo dona ossigeno ai suoi con un fallo e canestro, seguito da una tripla in contropiedi di Mussini. Il colpo di coda avellinese porta il risultato sul 43-57 per i pugliesi ed obbliga coach Bucchi ad un timeout preventivo. L’ultimo minuto di gara vede Maglietti protagonista, prima uno slalom tra le maglie blu che si conclude con un appoggio a tabella, poi un pocket pass per due semplici di Lenti, il tutto condito da un recupero difensivo in combutta con Lewis. Al suono della sirena il tabellone segna 51-59 per la Valtur Brindisi.

L’ultimo quarto si apre con tre perfette difese irpine, che forzano i pugliesi ad altrettante palle perse. Due punti dalla media di Vilderainterrompono l’avanzata avellinese, arrivati a meno sei dai brindisini. Il gioco da tre punti di Odgen riporta i suoi in doppia cifra di vantaggio con sei minuti da giocare sul cronometro. Poco dopo, la tripla di Radonjic spezza definitivamente l’entusiasmo biancoverde e obbliga Crotti al timeout sul 56-69. A due minuti dalla fine la New Basket è in pieno controllo della gara, con diciassette punti di vantaggio sui padroni di casa. Il suono della sirena finale decreta la vittoria della Valtur Brindisi con i punteggio di 67-82.

Parziali: 16-25, 35-44, 51-59, 67-82

AVELLINO BASKET

Lewis 11, Jurkatamm 5, Mussini 14, Lenti 2, Codeluppi, Earlington 14, Maietti 9, Verazzo8, Nikolic 4, Perfigli.

All: A. Crotti

VALTUR BRINDISI

Jahier, Brown 11, Laquintana 2, Arletti 6, Del Cadia 2, Vildera 25, Fantoma, Odgen 18, Calzavara 13, Radonjic 5.

All: P. Bucchi

TERNA ARBITRALE

Marco Vita, Claudio Berlangieri, Michele Centonza