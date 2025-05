Laurea Giulia Catelli, auguri dalla famiglia

Presso l’Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – ha conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Storia e Forme delle Arti Visive e dello Spettacolo la leggiadra e studiosissima Giulia Catelli, ottenendo il massimo dei voti con il plauso e la lode dell’intera commissione esaminatrice, discutendo l’interessantissima tesi dal titolo: “Nuvole d’artista nel primo Rinascimento italiano”. Relatore il chiarissimo prof. Vincenzo Farinella.

Alla neo dottoressa gli auguri di una luminosa carriere professionale. Auguri vivissimi ai genitori e ai parenti. In particolare alla nonna Lucia Napoletano in Sabato, gongolante di gioia per il brillante risultato ottenuto dalla sua carissima nipote Giulia.